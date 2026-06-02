Пугачёву и Галкина* предупредили о риске изъятия замка в Грязи по новому закону о релокантах

Певица Алла Пугачёва и её муж Максим Галкин* могут столкнуться с арестом имущества в России после вступления в силу нового закона о мерах против релокантов, согласно которому после 1 сентября 2026 года за правонарушения против интересов страны предусмотрена конфискация. Такой сценарий допускает заслуженный юрист России Иван Соловьёв.

«Гипотетически Пугачёву и других могут лишить имущества. <...> Закон, ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет. Если какое-то лицо совершит одно из правонарушений, которое указано в этом законе, то к нему может быть применена мера в виде ареста имущества», — цитирует юриста AиФ.

Соловьёв подчеркнул, что обратной силы у нормы не будет. Это означает, что под её действие попадут только нарушения, совершённые после вступления закона в силу.

Среди оснований для ареста имущества — незаконное получение информации с ограниченным доступом, отождествление решений руководства СССР и нацистской Германии, злоупотребление свободой массовой информации, производство и распространение экстремистских материалов и другие нарушения.

