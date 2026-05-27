Невестка Пугачёвой разошлась с мужем и теперь помогает инвалидам СВО

Компания «Нико Спорт», связанная с внуком Аллы Пугачёвой Никитой Пресняковым, сменила владельца и теперь делает акцент на тренажёрах для людей с инвалидностью, включая участников СВО. Об этом сообщает Baza.

Фирма почти 20 лет занималась продажей уличных фитнес-тренажёров и была названа в честь Никиты Преснякова, который раньше выступал её рекламным лицом. Однако после его отъезда в США в 2022 году у бизнеса начались проблемы: компания стала уходить в убытки, накопила долги перед ФНС и получила судебные претензии от партнёров.

Позже изменился и сайт «Нико Спорт». С главной страницы исчезло фото Преснякова, а рекламные изображения с моделями переработали: их «переодели» в военную форму с помощью ИИ. Тренажёры для паралимпийцев начали продвигать как оборудование для инвалидов. В компании объяснили это сменой целевой аудитории.

По данным «Базы», перед этим Никита Пресняков переоформил бизнес на мать своей бывшей жены Алёны Красновой. Сама Алёна сейчас занимает пост гендиректора компании.