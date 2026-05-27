Невестка Пугачёвой разошлась с мужем и теперь помогает инвалидам СВО
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alenaakrasnova
Компания «Нико Спорт», связанная с внуком Аллы Пугачёвой Никитой Пресняковым, сменила владельца и теперь делает акцент на тренажёрах для людей с инвалидностью, включая участников СВО. Об этом сообщает Baza.
Фирма почти 20 лет занималась продажей уличных фитнес-тренажёров и была названа в честь Никиты Преснякова, который раньше выступал её рекламным лицом. Однако после его отъезда в США в 2022 году у бизнеса начались проблемы: компания стала уходить в убытки, накопила долги перед ФНС и получила судебные претензии от партнёров.
Позже изменился и сайт «Нико Спорт». С главной страницы исчезло фото Преснякова, а рекламные изображения с моделями переработали: их «переодели» в военную форму с помощью ИИ. Тренажёры для паралимпийцев начали продвигать как оборудование для инвалидов. В компании объяснили это сменой целевой аудитории.
По данным «Базы», перед этим Никита Пресняков переоформил бизнес на мать своей бывшей жены Алёны Красновой. Сама Алёна сейчас занимает пост гендиректора компании.
Ранее Никита Пресняков признался, что ему не нравится ассоциироваться у людей только с Аллой Пугачёвой, поскольку он самодостаточная творческая единица. При этом критики считают, что он действительно заслужил своё место на сцене, и знаменитая бабушка тут не причём.
Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.