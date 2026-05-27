Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 мая, 10:21

Невестка Пугачёвой разошлась с мужем и теперь помогает инвалидам СВО

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alenaakrasnova

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alenaakrasnova

Компания «Нико Спорт», связанная с внуком Аллы Пугачёвой Никитой Пресняковым, сменила владельца и теперь делает акцент на тренажёрах для людей с инвалидностью, включая участников СВО. Об этом сообщает Baza.

Фирма почти 20 лет занималась продажей уличных фитнес-тренажёров и была названа в честь Никиты Преснякова, который раньше выступал её рекламным лицом. Однако после его отъезда в США в 2022 году у бизнеса начались проблемы: компания стала уходить в убытки, накопила долги перед ФНС и получила судебные претензии от партнёров.

Позже изменился и сайт «Нико Спорт». С главной страницы исчезло фото Преснякова, а рекламные изображения с моделями переработали: их «переодели» в военную форму с помощью ИИ. Тренажёры для паралимпийцев начали продвигать как оборудование для инвалидов. В компании объяснили это сменой целевой аудитории.

По данным «Базы», перед этим Никита Пресняков переоформил бизнес на мать своей бывшей жены Алёны Красновой. Сама Алёна сейчас занимает пост гендиректора компании.

77-летняя Пугачёва прогулялась с Галкиным* по Лимасолу без привычной трости
77-летняя Пугачёва прогулялась с Галкиным* по Лимасолу без привычной трости

Ранее Никита Пресняков признался, что ему не нравится ассоциироваться у людей только с Аллой Пугачёвой, поскольку он самодостаточная творческая единица. При этом критики считают, что он действительно заслужил своё место на сцене, и знаменитая бабушка тут не причём.

Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Ветераны СВО
  • Алла Пугачёва
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar