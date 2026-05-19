Никита Пресняков назвал себя позором Аллы Пугачёвой

Никита Пресняков устал, что его считают только «внуком Пугачёвой», а не самостоятельным артистом. Он опубликовал видео с концерта и иронично подписал: «Внук Пугачёвой? Да он лох позорный». Потом артист объяснил, что такие провокационные фразы набирают в соцсетях намного больше просмотров, чем его музыка. Пресняков рассказал, что может месяцами работать над песнями и клипами, но алгоритмы почти не показывают его творчество людям.

«Стоит написать подобную фигню — и идут просмотры», — пожаловался музыкант.

Особенно его обижает, что публика редко воспринимает всерьёз его группу MULTIVERSE и музыку в жанрах ню-метал, пост-хардкор и альтернативный рок. Только небольшая часть подписчиков действительно интересуется его творчеством. Поклонники поддержали Преснякова в комментариях, вспомнили его выступления в телешоу и роли в кино. Сам музыкант дал понять, что хочет выйти из тени знаменитой семьи и добиться признания сам.

Ранее Life.ru писал, что сбежавший из России певец Никита Пресняков решил заработать на ностальгии русскоязычной публики в США. У внука Аллы Пугачёвой на 9 мая был запланирован концерт в одном из клубов Лос-Анджелеса. Правда, петь он собирался совсем не о Победе. Путём проб Пресняков выяснил, что его публика готова слушать только советскую и российскую эстраду. Поэтому он собрал группу и отрепетировал программу «Ночь хитов нулевых!».