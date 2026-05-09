9 мая, 09:26

Внук Аллы Пугачёвой даст концерт в США 9 мая, но петь будет не о Победе

Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Сбежавший из России певец Никита Пресняков решил заработать на ностальгии русскоязычной публики в США. У любимого внука Аллы Пугачёвой на 9 мая запланирован концерт в клубе Лос-Анджелеса. Впрочем, петь он будет вовсе не о Победе.

Путём экспериментов Пресняков выяснил, что советская и российская эстрада — единственное, что готова слушать его аудитория. Музыкант собрал группу и отрепетировал программу «Ночь хитов нулевых!», в которой прозвучат каверы на песни из дискотек нулевых, в том числе его отца и бабушки, сообщает kp.ru.

«Не такие большие деньги»: Внук Аллы Пугачёвой вынужден затянуть пояса в США
Кстати, Никита Пресняков после развода с Алёной Красновой оказался в сложной финансовой ситуации. Ключевую роль в этом сыграл его бывший тесть Роман Краснов. С ним музыкант запустил совместный бизнес по производству уличных тренажёров. Жена отказалась возвращаться к певцу в США и осталась в России. Внук Пугачёвой высказался о причинах разрыва. А его отец, певец Владимир Пресняков, откровенно рассказал о состоянии сына после развода.

Борис Эльфанд
