«Понятия не имеете, что происходило»: Внук Пугачёвой высказался о причинах развода с женой

Внук Аллы Пугачёвой резко ответил на спекуляции поклонников о причинах своего расставания с супругой Аленой Красновой после почти десяти лет брака. Никита Пресняков заявил в соцсетях, что публика не знает правды о его семейной жизни.

Он оставил многозначительное послание о начале новой главы в жизни, намекая на грядущие перемены. Музыкант также вступил в полемику с подписчиками, одному из которых едким комментарием указал на невнимательное прочтение поста о расставании. На многочисленные вопросы о крахе, казалось бы, идеальной пары, Пресняков ответил резко, заявив, что за красивой картинкой все эти годы скрывалась нелицеприятная реальность.

«Не надо, пожалуйста, гадать своей «очевидностью», когда вы понятия не имеете буквально ни в чём, что у нас происходило за 10 лет», — пишет он.

При этом на вопрос о текущих отношениях с бывшей женой артист дал понять, что они сохранили дружеское общение и смогли избежать конфликтов.