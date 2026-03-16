«Не такие большие деньги»: Внук Аллы Пугачёвой вынужден затянуть пояса в США

Внук Аллы Пугачёвой Никита Пресняков вынужден скромно жить в США, куда он перебрался из России после начала спецоперации. Молодой человек по-прежнему зарабатывает сольными концертами, но выступать ему приходится на небольшую аудиторию, чаще всего в барах. Сейчас в репертуаре артиста в основном каверы на русские хиты, так как основная масса зрителей — это эмигранты.

«Не такие большие деньги, как хотелось бы, ну, конечно, получает. На жизнь хватает», — прокомментировал заработки сына певец Владимир Пресняков за кулисами мероприятия «Золотой граммофон» в Санкт-Петербурге.

Сейчас Никита Пресняков проживает в Нью-Йорке, ранее в России его график был расписан на месяцы вперёд: съёмки в кино, телепередачах, участие в телешоу и постоянные сольные концерты в больших залах. Артист предпочитает не говорить на тему падения доходов после побега из РФ, однако даже по его соцсетям стало заметно, что больших выступлений больше нет.