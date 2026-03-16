«Не такие большие деньги»: Внук Аллы Пугачёвой вынужден затянуть пояса в США
Владимир Пресняков рассказал, что доходов его сына в США едва хватает «на жизнь»
Никита и Владимир Пресняковы. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / presnyakovvladimir
Внук Аллы Пугачёвой Никита Пресняков вынужден скромно жить в США, куда он перебрался из России после начала спецоперации. Молодой человек по-прежнему зарабатывает сольными концертами, но выступать ему приходится на небольшую аудиторию, чаще всего в барах. Сейчас в репертуаре артиста в основном каверы на русские хиты, так как основная масса зрителей — это эмигранты.
«Не такие большие деньги, как хотелось бы, ну, конечно, получает. На жизнь хватает», — прокомментировал заработки сына певец Владимир Пресняков за кулисами мероприятия «Золотой граммофон» в Санкт-Петербурге.
Сейчас Никита Пресняков проживает в Нью-Йорке, ранее в России его график был расписан на месяцы вперёд: съёмки в кино, телепередачах, участие в телешоу и постоянные сольные концерты в больших залах. Артист предпочитает не говорить на тему падения доходов после побега из РФ, однако даже по его соцсетям стало заметно, что больших выступлений больше нет.
Не ладится у Преснякова-младшего и личная жизнь. Недавно он развёлся со своей русской супругой Алёной Красновой. Девушка начала роман с другим мужчиной ещё до разрыва с Никитой Пресняковым. Её новым возлюбленным стал 30-летний инженер Сергей Тюленев, работающий в крупной газовой компании. Сейчас Краснова вернулась в Россию и уже отметила свой день рождения в дорогом столичном ресторане.
