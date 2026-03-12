Владимир Путин
Экс-жена Никиты Преснякова устроила буйный праздник с погромом в ресторане

Алёна Краснова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ alenaakrasnova

Алёна Краснова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ alenaakrasnova

Бывшая жена Никиты Преснякова Алёна Краснова отпраздновала 29-летие в одном из московских ресторанов. Праздник прошёл с шумом, погромом и танцами под одобрительные возгласы гостей. Об этом стало известно Kp.ru.

Краснова пришла на праздник в белом кружевном платье и начала бить посуду, залезая на стол. Более десяти тарелок упали на пол, а друзья и новый жених поддерживали её действия. После нескольких бокалов алкоголя она устроила зажигательные танцы прямо в ресторане. Завершился праздник страстными поцелуями Алёны с новым мужчиной Сергеем Тюленевым.

Ранее стало известно, что Алёна Краснова начала роман с другим мужчиной ещё до развода с Никитой Пресняковым. Её новым возлюбленным стал 30-летний инженер Сергей Тюленев, работающий в крупной газовой компании.

