4 марта, 14:01

Никита Пресняков оказался на грани разорения из-за бизнес-схем бывшего тестя

Никита Пресняков. Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Никита Пресняков после развода с Алёной Красновой оказался в сложной финансовой ситуации, сообщает kp.ru. По данным издания, ключевую роль в этом сыграл его бывший тесть Роман Краснов. С ним музыкант запустил совместный бизнес по производству уличных тренажёров.

Предприятие оказалось убыточным. Однако, по слухам, внук Аллы Пугачёвой настолько доверял тестю, что подписал доверенность на распоряжение имуществом. Теперь он пытается выяснить, как именно распорядились его активами. Возможно, именно из-за этого подаренная бабушкой квартира в Москве оказалась в залоге у банка.

«Не только тренажёры, а в целом все бизнес-проекты Романа Краснова оказались убыточными. Отец Алёны — банкрот», — подчеркнул источник издания.

Напомним, ранее Никита Пресняков развёлся с супругой Алёной Красновой. Она отказалась возвращаться к мужу в США и осталась в России. Сам внук Пугачёвой уже высказался о причинах развода. Позже его отец, певец Владимир Пресняков, откровенно рассказал о состоянии сына после развода.

