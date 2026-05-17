77-летняя Пугачёва прогулялась с Галкиным* по Лимасолу без привычной трости

Алла Пугачёва, отметившая 77-летие, вышла на вечернюю прогулку с супругом Максимом Галкиным* по Лимасолу. Прохожие запечатлели пару, которая гуляла, держась за руки.

У певицы в последнее время были проблемы с ногами, из-за чего она вынуждена была передвигаться с тростью. Однако на свежих кадрах видно, что Примадонна идёт сама, без вспомогательного средства.

Супруги уже давно живут на юге Кипра. Ранее, после отъезда из России, они перебрались в Израиль, а затем окончательно обосновались на Кипре. Незадолго до прогулки юморист вернулся к семье после гастролей.

Напомним, что ранее Максим Галкин* выложил свежее фото Аллы Пугачёвой с тростью, чем не на шутку взволновал фанатов. В комментариях разделились мнения. Одни хвалят Примадонну — отлично сохранилась для своих лет. Другим её жаль: певица передвигается с трудом и не расстаётся с тростью.

