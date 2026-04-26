«Опирается с трудом»: Галкин* показал фото Пугачёвой с тростью и взволновал фанатов

Максим Галкин* опубликовал свежий снимок Аллы Пугачёвой. На фото советская и российская эстрадная певица держит трость. Кадр сделали у моря на Кипре — там сейчас проводит время семья артистов.

49-летний шоумен выложил фотографию, где 77-летняя исполнительница позирует в коротком клетчатом платье-рубашке. На талии у звезды повязан вязаный кардиган. Пугачёва выбрала коричневые ботильоны на невысоком каблуке. Образ дополнили солнцезащитные очки.

Но подписчики обратили внимание на трость в руке артистки. В комментариях мнения разделились. Одни пользователи пишут, что Алла Борисовна хорошо выглядит для своего возраста. Другие жалеют звезду, которая теперь ходит с трудом и постоянно опирается на палочку.

Напомним, Алла Пугачёва вынуждена передвигаться с тростью из-за проблем со здоровьем. Недомогания появились у артистки на Кипре. Друзья певицы рассказывают — обострение проблем с сосудами и артроз могли спровоцировать омолаживающие процедуры. Речь также о возможной пластике, которую артистке противопоказано делать из-за больного сердца.

