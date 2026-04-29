Стас Пьеха и Никита Пресняков — достойные наследники своих династий, которые сами доказали наличие таланта и не нуждаются в покровительстве звёздных родственников. Об этом в беседе с Общественной Службой Новостей заявил музыкальный критик Сергей Соседов.

По словам Соседова, Пьеха — состоявшаяся звезда с хорошим тембром и музыкальным стилем, но ему не понадобилась помощь знаменитой бабушки. Преснякова критик также считает талантливым артистом и не видит причин судить о нём предвзято из-за известной родословной. Соседов подчеркнул, что таких достойных наследников не так уж мало.

«Да, это наследник сами знаете кого. Но парень ведь и в самом деле талантливый! Не вижу причин его не считать хорошим артистом только из-за его бабушки. Мне очень импонирует Никита», — признался критик.

Однако дела у Никиты Преснякова сейчас идут не так хорошо, как ему хотелось бы. Ранее Life.ru рассказывал, что артист проживает в Нью-Йорке и по-прежнему зарабатывает на своих сольных выступлениях, однако мероприятия эти проходят в небольших барах для немногочисленной публики. Поэтому и доход они приносят соответствующий.