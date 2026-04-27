Стаса Пьеху заподозрили в романе с молодой стилисткой

В жизни Стаса Пьехи произошли изменения — артист не только сменил подход к стилю, но и сблизился с его автором Полиной Плехановой. Певец сообщил, что уже девять месяцев его образ формирует стилист Полина Плеханова, которая постепенно стала важной частью его жизни и работы. Об этом рассказал он в программе «Ты не поверишь!».

Ради сотрудничества со стилисткой артист пересмотрел привычки и теперь даже сопровождает её во время походов по магазинам, хотя ранее признавался, что не любит шопинг. В соцсетях Плеханова публикует совместные моменты и получает от Пьехи поддержку, включая активные реакции на её посты.

Известно, что стилист родом из Ярославля, ранее работала учителем, а затем сменила профессию и ушла в индустрию моды. У неё есть шестилетний сын от предыдущего брака.

Сам Стас Пьеха также воспитывает 12-летнего сына Петра, рождённого в отношениях с моделью Натальей Горчаковой, и ранее отмечал, что из-за плотного графика уделяет ребёнку меньше времени, чем хотел бы.

Ранее Стас Пьеха делился личными переживаниями, связанными с расставаниями и эмоциональными трудностями в отношениях. Артист признался, что особенно тяжело переносил первые разрывы в молодости.