Двойника Пугачёвой Пескова пытались обмануть мошенники с помощью дипфейка

Пародист Александр Песков, которому особенно хорошо удаётся образ Аллы Пугачёвой, едва не стал жертвой мошенников. В ходе разговора его пытался развести аферист, выдававший себя за секретаря мэра Москвы Сергея Собянина. Об этом артист рассказал в эфире выпуске шоу «Звёзды сошлись».

По словам Пескова, злоумышленники организовали видеозвонок, на котором якобы появился сам мэр. Лжеградоначальник уведомил пародиста, что мэрию, дескать, взломали злоумышленники, похитившие огромную сумму денег.

«На втором звонке на экране появляется Собянин, сидящий за столом. Кабинет, правда, показался мне странным, но голос был похож. Он заявил, что мэрию Москвы взломали и украли то ли 15 миллионов, то ли 15 миллиардов, а я якобы замешан через свои счета… А у меня нет счёта!» — рассказал артист.

Осознав попытку обмана, Песков предложил подключить соседку в качестве свидетеля. На это мошенники ответили угрозами, при этом к разговору присоединился «сотрудник ФСБ». Пародист мгновенно положил трубку.