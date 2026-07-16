VK, MAX и другие сервисы можно скачать через RuStore

Пользователи Android могут скачать приложения VK и MAX через российский магазин RuStore. В каталоге — ВКонтакте, VK Видео, Почта Mail, Дзен, Одноклассники, VK Музыка и другие сервисы компании. Об этом рассказали в пресс-службе соцсети ВКонтакте.

В RuStore доступны инструменты для разработчиков, которые позволяют создавать, продвигать и монетизировать мобильные приложения. Платформа также предоставляет сервисы аналитики и работы с отзывами пользователей.

Сейчас в каталоге российского магазина размещено более 110 тысяч приложений и игр от разработчиков из 70 стран мира.

По данным RuStore, ежемесячная аудитория площадки составляет около 68 млн пользователей. Магазин уже установлен на 150 млн Android-устройств, включая смартфоны, планшеты, электронные книги и телевизоры.

Напомним, ранее сообщалось, что приложения MAX, «ВКонтакте», «Одноклассники» и другие сервисы VK пропали из «Гугл плей». Скачать и обновить приложения можно через альтернативные площадки: RuStore, Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps и другие. Также в VK сообщили, что пуш-уведомления продолжат приходить.