Россия может локализовать производство ядерного топлива в Индии
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Россия может локализовать в Индии производство оборудования и ядерного топлива. Такую перспективу обозначил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на заседании российско-индийской межправительственной комиссии.
По его словам, фундаментом для расширения сотрудничества стал успешный опыт строительства «Росатомом» АЭС «Куданкулам».
«Речь может идти о создании в Индии новых объектов генерации, в том числе малой мощности, а также о локализации производства оборудования и ядерного топлива», — заявил Мантуров.
АЭС «Куданкулам» строится на юге Индии в рамках межправительственного соглашения с Россией. Первые два энергоблока станции подключили к индийской энергосистеме в 2013 и 2016 годах соответственно.
Всего проект предусматривает шесть энергоблоков. После завершения строительства станция должна обеспечивать значительную часть потребностей в электроэнергии штата Тамилнад и соседних регионов.
Ранее Life.ru рассказывал, что Москва и Нью-Дели изучают возможности дальнейшего расширения энергетического сотрудничества. В МИД РФ тогда отдельно отмечали вклад России в энергетическую безопасность Индии, включая строительство АЭС «Куданкулам».
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