Росатом загрузил ядерное топливо в реактор первого блока АЭС «Руппур»

В Бангладеш произошло знаковое событие для атомной энергетики страны. В реактор первого энергоблока строящейся по российскому проекту атомной электростанции «Руппур» загрузили ядерное топливо. Об этом передаёт корреспондент ТАСС с места событий.

Церемония прошла в торжественной обстановке. Глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев совместно с министром науки и технологий Бангладеш Факиром Махбубом Анамом нажали символическую кнопку, дав тем самым официальный старт физическому пуску энергоблока.

Этот шаг означает переход станции в режим пусконаладочных работ с реальным ядерным материалом. После завершения всех этапов пуска и комплексного опробования оборудования энергоблок будет готов к выработке электроэнергии.

Станция «Руппур» — один из флагманских проектов российско-бангладешского сотрудничества. Она позволит существенно снизить дефицит электричества в одной из самых густонаселённых стран мира. Ввод станции в эксплуатацию запланирован на ближайшие годы.

