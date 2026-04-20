Росатом эвакуировал с АЭС «Бушер» более 600 сотрудников

Госкорпорация «Росатом» завершила эвакуацию своих сотрудников с иранской атомной электростанции «Бушер». Об этом журналистам сообщил гендиректор Алексей Лихачёв. С начала военных действий вывезено более 600 человек, они доставлены в Россию, где сейчас отдыхают и восстанавливаются.

На площадке АЭС остались только добровольцы — 20 человек непосредственно на станции и ещё 4 — в Тегеране. Ранее постпред Ирана в Вене назвал удары США и Израиля по АЭС «Бушер» нарушением международного права и военным преступлением. Тегеран также заявлял, что атаки на ядерные объекты не останутся без ответа.

Эвакуация была проведена на фоне продолжающейся военной операции США и Израиля против Ирана. Росатом подчёркивал, что безопасность персонала является приоритетом. Добровольцы, оставшиеся на объекте, будут поддерживать инфраструктуру в рабочем состоянии. Дальнейшие планы зависят от развития ситуации в регионе.

Таким образом, на АЭС «Бушер» остаются 20 сотрудников Росатома, сообщил гендиректор Алексей Лихачёв. В ночь на 14 апреля эвакуировали ещё 108 человек, которые направились к ирано-армянской границе. На объекте остались руководители и технические специалисты для сохранности инфраструктуры. Росатом готов к возвращению на стройку по просьбе иранских партнёров.