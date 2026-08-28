Рабочий разговор на Волге: Путин встретился с Никитиным
Путин провёл встречу с нижегородским губернатором Никитиным
Президент России Владимир Путин встретился в Нижнем Новгороде с губернатором области Глебом Никитиным. Разговор состоялся во время рабочей поездки главы государства в регион. Никитиным проинформировал главу РФ о социально-экономическом развитии области.
Видео © МАХ/Кремль. Новости
Последняя двусторонняя встреча Владимира Путина и Глеба Никитина, о которой сообщалось публично, прошла в марте этого года в Кремле. При этом президент и руководитель Нижегородской области поддерживают регулярный контакт. Никитин также принимает участие в мероприятиях с участием главы государства.
В марте Глеб Никитин докладывал президенту об итогах развития региона за 2025 год: тогда стороны обсудили здравоохранение, транспортную инфраструктуру, туризм, демографию и поддержку населения.
Напомним, на этот раз Владимир Путин приехал в Нижегородскую область для участия в форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени». В программу рабочей поездки также вошли осмотр выставки проектов, пленарное выступление, знакомство с городскими пространствами и посещение площадки, где собирают автомобили Volga.
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Обложка © МАХ/Кремль. Новости