Рабочий разговор на Волге: Путин встретился с Никитиным

Президент России Владимир Путин встретился в Нижнем Новгороде с губернатором области Глебом Никитиным. Разговор состоялся во время рабочей поездки главы государства в регион. Никитиным проинформировал главу РФ о социально-экономическом развитии области.

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Последняя двусторонняя встреча Владимира Путина и Глеба Никитина, о которой сообщалось публично, прошла в марте этого года в Кремле. При этом президент и руководитель Нижегородской области поддерживают регулярный контакт. Никитин также принимает участие в мероприятиях с участием главы государства.

В марте Глеб Никитин докладывал президенту об итогах развития региона за 2025 год: тогда стороны обсудили здравоохранение, транспортную инфраструктуру, туризм, демографию и поддержку населения.

Напомним, на этот раз Владимир Путин приехал в Нижегородскую область для участия в форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени». В программу рабочей поездки также вошли осмотр выставки проектов, пленарное выступление, знакомство с городскими пространствами и посещение площадки, где собирают автомобили Volga.