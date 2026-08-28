Путин прибыл в Нижний Новгород для участия в форуме АСИ

Президент России Владимир Путин прилетел в Нижний Новгород. Основная цель поездки — участие в работе площадки Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени». В пятницу президент планирует осмотреть выставку проектов, прошедших конкурсный отбор.

После этого глава государства выступит на пленарной сессии форума. Мероприятие проводится в городе 27–28 августа.

Помимо деловой части, в программе визита значится знакомство с новыми городскими пространствами. Также президент посетит нижегородскую производственную площадку, где собирают автомобили «Волга», чтобы лично оценить процесс сборки.

Запланирована и рабочая встреча с губернатором региона Глебом Никитиным. Стороны обсудят текущую повестку развития области.

Форум «Сильные идеи для нового времени» в эти дни собирает участников для презентации передовых инициатив в различных сферах.