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28 августа, 13:32

Путин прибыл в Нижний Новгород для участия в форуме АСИ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин прилетел в Нижний Новгород. Основная цель поездки — участие в работе площадки Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени». В пятницу президент планирует осмотреть выставку проектов, прошедших конкурсный отбор.

После этого глава государства выступит на пленарной сессии форума. Мероприятие проводится в городе 27–28 августа.

Помимо деловой части, в программе визита значится знакомство с новыми городскими пространствами. Также президент посетит нижегородскую производственную площадку, где собирают автомобили «Волга», чтобы лично оценить процесс сборки.

Запланирована и рабочая встреча с губернатором региона Глебом Никитиным. Стороны обсудят текущую повестку развития области.

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Форум «Сильные идеи для нового времени» в эти дни собирает участников для презентации передовых инициатив в различных сферах.

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Никита Никонов
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