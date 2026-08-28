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28 августа, 11:57

От НАТО до Украины: Политолог раскрыл возможную повестку встречи Путина и Лукашенко

Политолог Семеновский: Путин и Лукашенко обсудят миротворческую роль Минска

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на предстоящей встрече в Москве могут обсудить безопасность Союзного государства, взаимодействие в ОДКБ и ШОС, а также возможную роль Минска в урегулировании украинского конфликта. Такой прогноз дал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Семеновский в беседе с «Абзацем».

По словам политолога, отдельное внимание лидеры могут уделить вопросам обороны и координации сил. Речь, по его оценке, может идти о дежурстве объединённых систем ПВО, взаимодействии командований вооружённых сил и развитии совместных механизмов безопасности.

Семеновский считает, что ещё одной темой станет реакция Москвы и Минска на действия НАТО. Кроме того, Россия и Белоруссия могут сверить позиции перед международными мероприятиями, в том числе в рамках ШОС, полноправным членом которой Минск стал в 2025 году.

Эксперт не исключил и обсуждения возможного участия Белоруссии в дальнейшем переговорном процессе по Украине. По его мнению, Минск по-прежнему может рассматриваться как одна из площадок для переговоров, учитывая опыт контактов сторон в Белоруссии в 2022 году.

«Что касается участия Минска в качестве переговорной площадки или в качестве посредника, этот вариант всё ещё не исключается», — отметил Семеновский.

Песков: Путин встретится с Лукашенко в субботу
Песков: Путин встретится с Лукашенко в субботу

Ранее Life.ru сообщал о прибытии Александра Лукашенко в Москву на переговоры с Владимиром Путиным. В центре внимания официально заявлены вопросы безопасности, а также региональная и международная повестка.

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Юрий Лысенко
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