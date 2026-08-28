Песков: Путин встретится с Лукашенко в субботу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков официально подтвердил ТАСС, что в ближайшую субботу в Москве пройдут переговоры между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко.

Белорусский лидер прибыл в российскую столицу накануне. Ожидается, что стороны обсудят ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, интеграционные процессы в рамках Союзного государства и текущую международную повестку.

Накануне Life.ru писал, что в Кремле готовились к визиту Александра Лукашенко. Тогда Дмитрий Песков подтвердил подготовку переговоров, а сам белорусский лидер анонсировал встречи с Владимиром Путиным и Михаилом Мишустиным.