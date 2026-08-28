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28 августа, 07:35

Песков: Путин встретится с Лукашенко в субботу

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков официально подтвердил ТАСС, что в ближайшую субботу в Москве пройдут переговоры между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко.

Белорусский лидер прибыл в российскую столицу накануне. Ожидается, что стороны обсудят ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, интеграционные процессы в рамках Союзного государства и текущую международную повестку.

Лукашенко прибыл в Москву на переговоры с Путиным
Лукашенко прибыл в Москву на переговоры с Путиным

Накануне Life.ru писал, что в Кремле готовились к визиту Александра Лукашенко. Тогда Дмитрий Песков подтвердил подготовку переговоров, а сам белорусский лидер анонсировал встречи с Владимиром Путиным и Михаилом Мишустиным.

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Оксана Попова
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