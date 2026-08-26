Песков сообщил о подготовке Москвы к визиту Лукашенко в Россию
Владимир Путин и Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru
Москва готовится к визиту президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Да. Ведёт», — приводит РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о подготовке Кремля к приезду белорусского лидера.
Во вторник, 25 августа, Лукашенко рассказал о планах в ближайшее время встретиться с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. В тот же день белорусский президент наградил первого вице-премьера России Дениса Мантурова орденом Дружбы Народов. Последняя встреча Путина и Лукашенко состоялась 26 и 27 июня на полях форума «Валдай».
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