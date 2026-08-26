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26 августа, 03:59

Песков сообщил о подготовке Москвы к визиту Лукашенко в Россию

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Москва готовится к визиту президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Да. Ведёт»,приводит РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о подготовке Кремля к приезду белорусского лидера.

Лукашенко сообщил о «недоразумениях» вокруг самолёта «Освей»
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Во вторник, 25 августа, Лукашенко рассказал о планах в ближайшее время встретиться с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. В тот же день белорусский президент наградил первого вице-премьера России Дениса Мантурова орденом Дружбы Народов. Последняя встреча Путина и Лукашенко состоялась 26 и 27 июня на полях форума «Валдай».

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Лия Мурадьян
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