Песков сообщил о подготовке Москвы к визиту Лукашенко в Россию

Москва готовится к визиту президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Да. Ведёт», — приводит РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о подготовке Кремля к приезду белорусского лидера.