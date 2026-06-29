За закрытыми дверями на Валдае: Путин и Лукашенко поговорили об Украине
Путин и Лукашенко обсудили Украину во время встречи на Валдае
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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко затрагивали тему Украины во время неформального общения на Валдае. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Встречи глав государств проходили 26 и 27 июня.
«Конечно же, тема Украины фигурировала в повестке дня неформального общения, которое имело место в пятницу и субботу на Валдае», — сказал представитель Кремля.
Какие именно вопросы обсуждали Путин и Лукашенко, Песков не уточнил.
Ранее Кремль сообщал о встрече лидеров России и Белоруссии 26 июня. Она состоялась на фоне угроз со стороны Украины в адрес Минска. Ранее Путин заявил, что более суток общался с Лукашенко в неформальной обстановке. Кроме того, он высоко оценил итоги визита Лукашенко, назвав его удачным и содержательным.
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