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25 августа, 13:12

Лукашенко сообщил о «недоразумениях» вокруг самолёта «Освей»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о «неких недоразумениях» вокруг совместного с Россией проекта самолёта «Освей». В чём именно заключаются разногласия, белорусский лидер не уточнил.

Тему Лукашенко поднял на встрече с первым вице-премьером РФ Денисом Мантуровым. По его словам, возникшие вопросы необходимо обсудить, чтобы проект в итоге состоялся.

«Есть там некие недоразумения. Но, я думаю, мы сейчас обсудим их для того, чтобы все-таки "Освей" был», — сказал Лукашенко.

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Белорусский лидер отметил, что такой самолёт нужен общему рынку двух стран. Для России проект должен дать новую машину, а Белоруссии — дополнительные компетенции в авиастроении. Лукашенко напомнил, что республика уже занимается ремонтом различных самолётов и рассчитывает вместе с российскими специалистами освоить новое промышленное направление.

«Освей» — совместный российско-белорусский проект 19-местного двухмоторного самолёта. Его производство и сборку планируют организовать на нижегородском заводе «Сокол».

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Ранее Life.ru рассказывал, что первый опытный образец «Освея» рассчитывают получить в 2027 году — после этого должны начаться лётные испытания. Сертификацию самолёта планируется завершить к концу 2029 года.

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Марина Фещенко
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