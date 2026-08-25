Лукашенко сообщил о «недоразумениях» вокруг самолёта «Освей»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о «неких недоразумениях» вокруг совместного с Россией проекта самолёта «Освей». В чём именно заключаются разногласия, белорусский лидер не уточнил.

Тему Лукашенко поднял на встрече с первым вице-премьером РФ Денисом Мантуровым. По его словам, возникшие вопросы необходимо обсудить, чтобы проект в итоге состоялся.

«Есть там некие недоразумения. Но, я думаю, мы сейчас обсудим их для того, чтобы все-таки "Освей" был», — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер отметил, что такой самолёт нужен общему рынку двух стран. Для России проект должен дать новую машину, а Белоруссии — дополнительные компетенции в авиастроении. Лукашенко напомнил, что республика уже занимается ремонтом различных самолётов и рассчитывает вместе с российскими специалистами освоить новое промышленное направление.

«Освей» — совместный российско-белорусский проект 19-местного двухмоторного самолёта. Его производство и сборку планируют организовать на нижегородском заводе «Сокол».

Ранее Life.ru рассказывал, что первый опытный образец «Освея» рассчитывают получить в 2027 году — после этого должны начаться лётные испытания. Сертификацию самолёта планируется завершить к концу 2029 года.