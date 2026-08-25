Опытный образец российско-белорусского самолёта «Освей» появится в 2027 году

Первый опытный образец российско-белорусского самолёта «Освей» должен подняться в воздух в 2027 году. Обновлённые сроки начала лётных испытаний сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

«Мы сегодня движемся по тому графику, который уже откорректирован и реализовывается. Уверен, что в следующем году получим опытный образец, который начнёт лётные испытания», — сказал он журналистам.

Завершить сертификацию нового воздушного судна планируется к концу 2029 года. После этого машина сможет выйти на рынки России и Белоруссии. Кроме того, по словам Мантурова, «Освей» планируется поставлять в другие страны.

Напомним, в 2024 году было достигнуто соглашение о совместной разработке 19-местного двухмоторного самолёта, который получил название «Освей». Его планируется выпускать на заводе «Сокол» (входит в Объединённую авиастроительную корпорацию, часть «Ростеха») в Нижнем Новгороде.