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25 августа, 11:02

Опытный образец российско-белорусского самолёта «Освей» появится в 2027 году

Обложка © ТАСС / Ладислав Карпов

Обложка © ТАСС / Ладислав Карпов

Первый опытный образец российско-белорусского самолёта «Освей» должен подняться в воздух в 2027 году. Обновлённые сроки начала лётных испытаний сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

«Мы сегодня движемся по тому графику, который уже откорректирован и реализовывается. Уверен, что в следующем году получим опытный образец, который начнёт лётные испытания», — сказал он журналистам.

Завершить сертификацию нового воздушного судна планируется к концу 2029 года. После этого машина сможет выйти на рынки России и Белоруссии. Кроме того, по словам Мантурова, «Освей» планируется поставлять в другие страны.

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Напомним, в 2024 году было достигнуто соглашение о совместной разработке 19-местного двухмоторного самолёта, который получил название «Освей». Его планируется выпускать на заводе «Сокол» (входит в Объединённую авиастроительную корпорацию, часть «Ростеха») в Нижнем Новгороде.

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Татьяна Миссуми
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