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Регион
6 июля, 09:41

Росавиация: Сертификация самолёта «Байкал» должна пройти в III квартале 2027-го

Обложка © ТАСС / Пресс-служба «Байкал-инжиниринг»

Обложка © ТАСС / Пресс-служба «Байкал-инжиниринг»

Сертификация лёгкого девятиместного самолёта «Байкал» может пройти в третьем квартале 2027 года. Об этом заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров на выставке «Иннопром». Также, по его словам, в конце 2029 года планируется сертификация российского-белорусского самолёта «Освей».

«Байкал» находится на финальной стадии подготовки к сертификации. Воздушное судно рассчитано на перевозку девяти пассажиров и должно закрыть потребности региональной авиации на коротких маршрутах. Отдельно Ядров отметил, что в проекте предусмотрено использование отечественной силовой установки, разработанной УЗГА (Уральский завод гражданской авиации).

Следующим этапом в программе гражданской авиации станет самолёт «Освей». Это 19-местное воздушное судно создаётся в кооперации России и Белоруссии. По предварительным планам, его сертификация запланирована на конец 2029 года.

Третий лётный образец самолёта «Байкал» впервые поднялся в небо
Третий лётный образец самолёта «Байкал» впервые поднялся в небо

Ранее сообщалось, что российский многоцелевой самолёт ЛМС-901 «Байкал» прошёл контрольный испытательный полёт с установленным двигателем ВК-800 и воздушным винтом АВ-901. В ходе теста также использовалось измерительное оборудование для оценки работы систем. Испытания проводились на аэродроме УЗГА.

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Милена Скрипальщикова
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