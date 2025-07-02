Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 июля, 18:21

Россия ждёт положительного ответа от Белоруссии по самолёту «Освей»

Министр Алиханов: Белоруссия должна дать зелёный свет для самолёта «Освей»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / V.Lawrence

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / V.Lawrence

Россия ожидает одобрения от Белоруссии по проекту самолёта «Освей», чтобы продолжить работу над его документацией. Об этом сообщил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов.

Он отметил, что все параметры проекта уже разработаны, и теперь ждут решения от белорусских партнёров. Это необходимо, чтобы перейти к следующему этапу — созданию рабочей конструкторской документации.

В 2024 году было достигнуто соглашение о совместной разработке 19-местного двухмоторного самолёта, который получил название «Освей». Председатель Госкомвоенпрома Белоруссии Дмитрий Пантус сообщил, что опытный образец воздушного судна планируется создать к 2026 году.

Стало известно, как продвигается строительство самолёта «Байкал»
Стало известно, как продвигается строительство самолёта «Байкал»

Ранее министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов сообщил на «правительственном часе» в Совете Федерации, что авиакомпания «Аврора» получит первые пять отечественных многоцелевых лёгких самолётов «Байкал» к концу 2026 года.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Белоруссия
  • Антон Алиханов
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar