Россия ждёт положительного ответа от Белоруссии по самолёту «Освей»
Министр Алиханов: Белоруссия должна дать зелёный свет для самолёта «Освей»
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Россия ожидает одобрения от Белоруссии по проекту самолёта «Освей», чтобы продолжить работу над его документацией. Об этом сообщил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов.
Он отметил, что все параметры проекта уже разработаны, и теперь ждут решения от белорусских партнёров. Это необходимо, чтобы перейти к следующему этапу — созданию рабочей конструкторской документации.
В 2024 году было достигнуто соглашение о совместной разработке 19-местного двухмоторного самолёта, который получил название «Освей». Председатель Госкомвоенпрома Белоруссии Дмитрий Пантус сообщил, что опытный образец воздушного судна планируется создать к 2026 году.