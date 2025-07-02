Россия ждёт положительного ответа от Белоруссии по самолёту «Освей»

Россия ожидает одобрения от Белоруссии по проекту самолёта «Освей», чтобы продолжить работу над его документацией. Об этом сообщил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов.

Он отметил, что все параметры проекта уже разработаны, и теперь ждут решения от белорусских партнёров. Это необходимо, чтобы перейти к следующему этапу — созданию рабочей конструкторской документации.