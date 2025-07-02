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Регион
2 июля, 11:09

Названы сроки поставок первых самолётов «Байкал»

Алиханов: Первые пять самолётов «Байкал» передадут «Авроре» в конце 2026 года

Обложка © ТАСС / Донат Сорокин

Обложка © ТАСС / Донат Сорокин

Авиакомпания «Аврора» получит первые пять российских лёгких многоцелевых самолётов «Байкал» уже в конце 2026 года. Об этом рассказал министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов во время «правительственного часа» в Совете Федерации.

«В конце следующего года первые пять самолётов мы должны поставить авиакомпании «Аврора». Эта работа профинансирована со стороны Минпрома и будет завершена в те сроки, о которых я сказал», — подчеркнул он.

По его словам, сертификация нового двигателя ВК-800 и нового винта российского производства для «Байкала» состоится уже в этом году. Алиханов напомнил, что самолёт будет обслуживать региональные авиалинии, в его салоне предусмотрено 9 мест. Задача «Байкала» заменить давно устаревший «кукурузник» Ан-2.

Стало известно, как продвигается строительство самолёта «Байкал»
Стало известно, как продвигается строительство самолёта «Байкал»

Ранее в правительстве опровергли информацию о закрытии проекта самолёта «Байкал». Там отметили, что производство проходит по запланированным срокам. Выделяются все необходимые ресурсы для его поддержки.

Татьяна Миссуми
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