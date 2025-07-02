Названы сроки поставок первых самолётов «Байкал»

Авиакомпания «Аврора» получит первые пять российских лёгких многоцелевых самолётов «Байкал» уже в конце 2026 года. Об этом рассказал министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов во время «правительственного часа» в Совете Федерации.

«В конце следующего года первые пять самолётов мы должны поставить авиакомпании «Аврора». Эта работа профинансирована со стороны Минпрома и будет завершена в те сроки, о которых я сказал», — подчеркнул он.

По его словам, сертификация нового двигателя ВК-800 и нового винта российского производства для «Байкала» состоится уже в этом году. Алиханов напомнил, что самолёт будет обслуживать региональные авиалинии, в его салоне предусмотрено 9 мест. Задача «Байкала» заменить давно устаревший «кукурузник» Ан-2.