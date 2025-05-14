Мантуров опроверг информацию о закрытии проекта самолёта «Байкал»

Первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что информацию о закрытии проекта по созданию самолёта «Байкал» кто-то вырвал из контекста. Договор о продлении работ над самолётом был подписан ещё в апреле. Об этом стало известно из разговора высокопоставленного чиновника с журналистом Кремлёвского пула Александром Юнашевым, видео беседы опубликовано в телеграм-канале «Юнашев LIVE».