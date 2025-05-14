Мантуров опроверг информацию о закрытии проекта самолёта «Байкал»
Самолёт «Байкал». Обложка © Wikipedia / Kirill Borisenko
Первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что информацию о закрытии проекта по созданию самолёта «Байкал» кто-то вырвал из контекста. Договор о продлении работ над самолётом был подписан ещё в апреле. Об этом стало известно из разговора высокопоставленного чиновника с журналистом Кремлёвского пула Александром Юнашевым, видео беседы опубликовано в телеграм-канале «Юнашев LIVE».
Мантуров опроверг информацию о закрытии проекта самолёта «Байкал». Видео © Telegram/ Юнашев LIVE
«Кто-то вырвал из контекста [информацию о закрытии проекта]. Что касается судьбы самолёта, во-первых, 9 апреля был подписан Минпромторгом и Уральским заводом гражданской авиации договор на продление работ и по доработке тех опытных образцов, которые были сделаны ранее, и на изготовление дополнительных», — сказал Мантуров.
Ранее появилась информация о том, что создание самолёта «Байкал» зашло в тупик, а работы по разработке воздушного судна не принесли ожидаемых результатов. При этом первые поставки «Байкала» ожидались в 2026 году.