Самолёт-амфибия, способный за раз сбросить 12 тонн огнетущащей жидкости, направлен в Забайкальск

По распоряжению главы МЧС России Александра Куренкова в Забайкальском крае наращивают авиационную группировку для борьбы с лесными пожарами. Самолёт Бе-200ЧС из Хабаровского авиационно-спасательного центра заступил на дежурство. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.

Сегодня утром самолёт уже приступил к выполнению задач. Это воздушное судно способно сбрасывать до 12 тонн воды за один раз, эффективно сдерживая распространение огня. В связи с тем, что некоторые водоёмы в Забайкалье ещё не освободились ото льда, пополнение запасов воды осуществляется в аэропорту Кадала с помощью пожарных машин, а также непосредственно из озера Кенон.