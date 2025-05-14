Самолёт-амфибия, способный за раз сбросить 12 тонн огнетущащей жидкости, направлен в Забайкальск
МЧС: Для тушения огня в Забайкальске прибыл самолёт-амфибия Бе-200ЧС
Бе-200ЧС. Обложка © ГУ МЧС России по Забайкальскому краю
По распоряжению главы МЧС России Александра Куренкова в Забайкальском крае наращивают авиационную группировку для борьбы с лесными пожарами. Самолёт Бе-200ЧС из Хабаровского авиационно-спасательного центра заступил на дежурство. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.
Сегодня утром самолёт уже приступил к выполнению задач. Это воздушное судно способно сбрасывать до 12 тонн воды за один раз, эффективно сдерживая распространение огня. В связи с тем, что некоторые водоёмы в Забайкалье ещё не освободились ото льда, пополнение запасов воды осуществляется в аэропорту Кадала с помощью пожарных машин, а также непосредственно из озера Кенон.
Бе-200ЧС особенно ценен при тушении пожаров в труднодоступных районах, которое происходит путём многократных сбросов воды на горящие участки. Самолёт может быстро набирать жидкость как на аэродроме, так и на открытом водоеме, двигаясь по поверхности воды всего 12-14 секунд. Благодаря высокой скорости Бе-200ЧС, способен делать большое количество сбросов за короткое время. К слову, Бе-200ЧС стал четвёртым воздушным судном МЧС России, задействованным в защите Забайкалья.
Напомним, что в связи с серьёзными лесными пожарами в Бурятии введён режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. С начала пожароопасного периода в регионе зафиксировано 174 случая возгорания в лесах. В Забайкальском площадь, охваченная пожарами, составляет 576 тысяч гектаров. Зарегистрировано 45 очагов возгорания, из которых локализовано лишь 7.