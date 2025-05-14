Проект самолёта «Байкал» закрыт
Трутнев: Производства самолёта «Байкал» не ожидается
Самолёт «Байкал». Обложка © wikipedia / Kirill Borisenko
Вице-премьер и полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев констатировал, что проект создания самолёта «Байкал» зашёл в тупик. Об этом он заявил на расширенном заседании комитета Госдумы по вопросам Дальнего Востока и Арктики.
Он отметил, что работы по разработке воздушного судна не принесли ожидаемых результатов.
«Вы знаете, что у нас велась работа по разработке самолёта «Байкал», но она на сегодняшний день зашла в тупик, то есть самолёта «Байкал» у нас не ожидается. Сейчас выходить из ситуации придется ремоторизацией самолетов Ан-2», — заявил Трутнев и добавил, что в данный момент сфера малой авиации в стране находится в состоянии глубокого упадка.
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