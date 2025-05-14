Проект самолёта «Байкал» закрыт

Вице-премьер и полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев констатировал, что проект создания самолёта «Байкал» зашёл в тупик. Об этом он заявил на расширенном заседании комитета Госдумы по вопросам Дальнего Востока и Арктики.

Он отметил, что работы по разработке воздушного судна не принесли ожидаемых результатов.

«Вы знаете, что у нас велась работа по разработке самолёта «Байкал», но она на сегодняшний день зашла в тупик, то есть самолёта «Байкал» у нас не ожидается. Сейчас выходить из ситуации придется ремоторизацией самолетов Ан-2», — заявил Трутнев и добавил, что в данный момент сфера малой авиации в стране находится в состоянии глубокого упадка.