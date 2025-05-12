В Минобороны передана партия новых истребителей типа Су-35С

Отмечается, что истребитель Су-35С разработан для обеспечения господства в воздушном пространстве и поражения наземных и надводных целей в любое время суток, при любых метеорологических условиях и на значительном расстоянии от аэродрома. Гендиректор ОАК Вадим Бадеха добавил, что параллельно идёт работа по наращиванию мощностей и вводу в эксплуатацию новых объектов инфраструктуры. Также в производстве находятся новые партии самолётов Су-35С, Су-34 и Су-57.