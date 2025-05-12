В Минобороны передана партия новых истребителей типа Су-35С
«Ростех»: ОАК передала Минобороны РФ новые самолёты Су-35С
Самолёт Су-35С. Обложка © Официальный сайт «Ростеха»
Министерство обороны России получило от Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) очередную поставку новых многофункциональных истребителей типа Су-35С. Об этом сообщили в пресс-службе «Ростеха».
Новые истребители Су-35С. Видео © Telegram / «Ростех»
«Самолёты поколения 4++ прошли полный цикл заводских испытаний, были протестированы в различных рабочих режимах и совершили перелёт на аэродром базирования», — сказано в пресс-релизе.
Отмечается, что истребитель Су-35С разработан для обеспечения господства в воздушном пространстве и поражения наземных и надводных целей в любое время суток, при любых метеорологических условиях и на значительном расстоянии от аэродрома. Гендиректор ОАК Вадим Бадеха добавил, что параллельно идёт работа по наращиванию мощностей и вводу в эксплуатацию новых объектов инфраструктуры. Также в производстве находятся новые партии самолётов Су-35С, Су-34 и Су-57.
Ранее в «Ростехе» сообщили, что тестовый экземпляр среднемагистрального воздушного судна МС-21, получивший комплектацию новейшими российскими системами, благополучно осуществил перелёт без промежуточных посадок из Иркутска в пункт назначения — Жуковский, Московская область. Самолёт оборудован вспомогательными силовыми установками, системами кондиционирования и регулирования давления, разработанными в России