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Регион
9 мая, 08:53

«Ростех»: Участвовавшие в Параде Победы танки отправят на СВО после дооснащения

Танки на Параде Победы. Обложка © Life.ru

Танки на Параде Победы. Обложка © Life.ru

Танки Т-90М «Прорыв», Т-72Б3М и Т-80БВМ, принимавшие участие в Параде Победы на Красной площади, будут дооснащены комплектами дополнительной защиты и направлены в войска для участия в спецоперации. Об этом сообщил гендиректор концерна «Уралвагонзавод» (УВЗ) госкорпорации «Ростех» Александр Потапов.

«После парада Победы танки Т-90М, Т-72Б3М и Т-80БВМ будут дооснащены и направлены в войска для участия в специальной военной операции. Сейчас основные усилия предприятий концерна направлены на обеспечение Вооружённых сил РФ современной бронетанковой техникой, без которой невозможна успешная работа на поле боя», — цитирует его пресс-служба концерна.

Потапов добавил, что танки намеренно представили на Параде Победы в привычном виде — без комплектов дополнительной защиты, которые устанавливаются на участвующие в боевых действиях машин. Тем не менее все новые танки, произведённые на УВЗ, оснащаются противодронными конструкциями и средствами РЭБ.

Парад Победы в Москве завершился пролётом авиации
Парад Победы в Москве завершился пролётом авиации

Ранее в Параде Победы впервые в истории мероприятия принял участие полк беспилотных систем. На марш по Красной площади вывезли беспилотники моделей «Орлан-10», «Орлан-30», Zala, «Ланцет-51», «Ланцет-52», «Гарпия» и «Герань».

Юрий Лысенко
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