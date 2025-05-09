«Ростех»: Участвовавшие в Параде Победы танки отправят на СВО после дооснащения

Танки Т-90М «Прорыв», Т-72Б3М и Т-80БВМ, принимавшие участие в Параде Победы на Красной площади, будут дооснащены комплектами дополнительной защиты и направлены в войска для участия в спецоперации. Об этом сообщил гендиректор концерна «Уралвагонзавод» (УВЗ) госкорпорации «Ростех» Александр Потапов.

«После парада Победы танки Т-90М, Т-72Б3М и Т-80БВМ будут дооснащены и направлены в войска для участия в специальной военной операции. Сейчас основные усилия предприятий концерна направлены на обеспечение Вооружённых сил РФ современной бронетанковой техникой, без которой невозможна успешная работа на поле боя», — цитирует его пресс-служба концерна.

Потапов добавил, что танки намеренно представили на Параде Победы в привычном виде — без комплектов дополнительной защиты, которые устанавливаются на участвующие в боевых действиях машин. Тем не менее все новые танки, произведённые на УВЗ, оснащаются противодронными конструкциями и средствами РЭБ.