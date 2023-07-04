Почему БПЛА С-70 "Охотник" Армии РФ опасаются на Западе Что пишут о российском боевом ударном беспилотнике-невидимке западные СМИ. 22790 22790 БПЛА С-70 "Охотник" и истребитель Су-57. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Западные СМИ сообщают, что якобы российский тяжёлый беспилотник-невидимка С-70 "Охотник" начал наносить удары по украинским силам. Большинство из них ссылаются на украинские телеграм-каналы, которые постят фотографии из зоны СВО.

Военные эксперты западных изданий в ряде случаев даже обновили свои старые публикации, отметив, что С-70 "Охотник" вкупе с другим беспилотником — "Ланцет" — стал убийцей западных танков. Так, в обновлённой публикации Криса Осборна в 19FortyFive даются характеристики поразившего запад оружия-невидимки.

— Арсенал "Охотника" включает в себя ракеты класса "воздух – поверхность" и набор бомб (планирующих и управляемых оператором), которые не будут подвешиваться к крыльям, а будут спрятаны внутри корпуса для уменьшения заметности на радарах противника, — цитирует автор заметки российских военных.

Беспилотный летательный аппарат "Охотник". Фото © ТАСС / Минобороны РФ

Угрозы от этого ударного дрона стоит ожидать, поскольку у аппарата есть стелс-покрытие и горизонтальная малозаметная конфигурация со смешанным крылом в стиле B-2. Возможность хранить оружие внутри самолёта, не подвешивая его на пилонах, означает, что дрон может атаковать, работая в скрытом режиме. На дроне также могут быть небольшие "твёрдые точки", чтобы обеспечить более мощную атаку, как в случае американских F-35. Отсутствие выступающих конструкций, форм и острых углов под оружием означает, что оно не будет отражаться на наземных радарах ПВО.

Автор считает, что даже небольшое количество таких БПЛА несёт большие угрозы украинской армии. В следующей заметке отмечается, что "конфликт на Украине — это большое сражение дронов-камикадзе".

Взаимодействие "Охотника" и Су-57 западные эксперты называют работой планировщика и исполнителя. Пилот истребителя Су-57 может также управлять флотом "Охотников", российских беспилотников-невидимок.

Тяжёлый ударный беспилотник "Охотник". Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

— "Охотник" уникален. Он может проникать в укреплённое воздушное пространство противника, проводить одиночные атаки или передавать необходимую информацию о целеуказании поддерживающему истребителю Су-57 или ракетной батарее. В паре с истребителем Су-57 "Охотник" становится более мощным, потенциально превосходя крылатые ракеты по поражению глубинных целей противника. В этом партнёрстве Су-57 — планировщик, а "Охотник" — исполнитель, — сообщает издание Bulgarianmilitary.com.

Описывая угрозы дрона, западные СМИ напоминают, что максимальный вес беспилотника достигает 20 тонн, у него 19-метровый размах крыльев и до трёх тонн ракет. Дальность полёта составляет 6 тысяч километров, а скорость — 1400 км/ч.

Авторы Елена Стафеева