Небесный призрак: Что известно о российском самолёте ПАК ДА, который станет главным кошмаром НАТО В России продолжается разработка уникального бомбардировщика ПАК ДА «Посланник», который не оставит Западу никаких шансов. Чем интересна новинка и когда пойдёт в серию — разобрался Life.ru. 13 мая, 21:27 Предполагаемый вид перспективного бомбардировщика ПАК ДА. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Borshch Filipp

Истребительная и беспилотная авиация ВКС России давно шагнула в эру пятого поколения, представ в лице многофункционального Су-57 и его тяжёлого дрона-спутника С-70 «Охотник». Обе машины давно проверены небом и стали настоящими хитами в блогах заокеанских аналитиков. Однако вовсе не эта парочка вызывает у западных экспертов и военных самые большие опасения. За рубежом с трепетом ждут появления преемника легендарного «Белого лебедя», неуязвимого для ПВО Североатлантического альянса и способного нести целый ядерный арсенал. Название нового проекта — «Посланник», а его шифр — ПАК ДА.

Бомбардировщик-призрак

Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА) создаётся в России с 2009 года для частичной замены в ВКС РФ «стратегов» Ту-160 и Ту-95. Стелс-бомбардировщик разрабатывается полностью с нуля, концептуально он напоминает американский бомбардировщик B-2 — один из самых дорогих самолётов из когда-либо построенных. Российскую машину с аналогом роднит аэродинамическая схема «летающее крыло» и применение технологий снижения радиолокационной и инфракрасной заметности. В остальном же ПАК ДА значительно превосходит Spirit и во многом опережает B-21 Raider — преемника B-2, который испытывается в США.

B-21 Raider проходит лётные испытания. Фото © Общественное достояние

Точные лётно-технические и боевые характеристики ПАК ДА остаются гостайной, как и его конечный облик, доступ к которому имеет лишь узкая группа разработчиков. Ожидается, что всё вооружение самолёта будет прятаться внутри фюзеляжа для уменьшения заметности, а в его арсенал войдут крылатые ракеты большой дальности и гиперзвуковые авиакомплексы, в том числе и с ядерным оснащением. Среди них Х-101 и Х-102 с ядерной БЧ, развивающий 10 Махов «Кинжал», а также новейшая Х-БД с дальностью полёта более 6,5 тысячи километров. Это означает, что самолёту даже не придётся заходить в зону действия вражеской ПВО для поражения некоторых целей.

Ракеты Х-101 под крылом Ту-95МСМ. Фото © Wikipedia / Dmitry Terekhov

Боевая нагрузка ПАК ДА может достигать 30 тонн, а его максимальная дальность полёта составит 15 тысяч километров. Для сравнения: американский B-2 несёт лишь 18 тонн и способен преодолеть без дозаправки 11 тысяч километров. Передовая авионика наделит ракетоносец сетецентрическими боевыми возможностями, а дальнейшие модернизации могут сделать самолёт полноценным беспилотником — первым в своём роде. В этом случае российская разработка шагнёт уже в шестое поколение, считает американский эксперт, экс-консультант Пентагона Рубен Джонсон.

«Что ещё более впечатляюще — этот самолёт шестого поколения будет оснащён лазерным оружием, сетецентрическими боевыми возможностями и режимами беспилотного полёта, которые будут доступны по мере прохождения программой различных этапов модернизации», — уверен он.

Ту-160 «Белый лебедь». Фото © Telegram / ПАО «ОАК»

Когда ждать «Посланника»?

По словам заместителя министра обороны России Алексея Криворучко, ПАК ДА планируется создать и принять на вооружение к 2027 году. А недавно «Ростех» отчитался о завершении цикла научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке стендовой базы для испытания перспективного авиакомплекса. Новые двигатели самолёта под обозначением «Изделие РФ» уже прошли испытания на стенде. Силовые установки способны работать в широком диапазоне температур и при отрицательных перегрузках до 12 лет с возможностью продления ресурса.

Появление в арсенале Воздушно-космических сил России «Посланника» поставит Запад в ещё более уязвимое положение на фоне полного провала американских и европейских комплексов ПВО на Украине. За время СВО ни ЗРК MIM-104 Patriot, ни IRIS-T SLM не смогли перехватить ни одной крылатой ракеты Х-22 «Буря», а ведь ею российские «стратеги» вооружаются уже более полувека. Об эффективности передовых зенитных систем НАТО в случае столкновения с новейшими Х-БД и «Кинжалами», носителем которых и выступит ПАК ДА, говорить не приходится.

Уничтожение дивизиона Patriot в зоне СВО. Фото © Telegram / Минобороны России

Авторы Илья Пушкарев