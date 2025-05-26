Стало известно, как продвигается строительство самолёта «Байкал»

Производство самолёта ЛМС-901 «Байкал» проходит в соответствии с запланированными датами. На его сборку выделяются все необходимые средства, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании бюджетного комитета Госдумы.

«Что касается самолёта «Байкал», необходимые ресурсы для поддержки производства, разработки выделяются. Мы здесь не экономим, — подчеркнул министр.

Он заявил, что работы над сборкой воздушного судна проходят строго по определённым ранее срокам.