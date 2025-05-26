Стало известно, как продвигается строительство самолёта «Байкал»
Силуанов: Производство самолёта «Байкал» проходит по запланированным срокам
Самолёт «Байкал». Обложка © ТАСС / Донат Сорокин
Производство самолёта ЛМС-901 «Байкал» проходит в соответствии с запланированными датами. На его сборку выделяются все необходимые средства, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании бюджетного комитета Госдумы.
«Что касается самолёта «Байкал», необходимые ресурсы для поддержки производства, разработки выделяются. Мы здесь не экономим, — подчеркнул министр.
Он заявил, что работы над сборкой воздушного судна проходят строго по определённым ранее срокам.
Ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров опроверг информацию о закрытии проекта «Байкал». Пот его словам, договор о продлении работ над самолётом был подписан ещё в апреле.