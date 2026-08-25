Лукашенко заявил о планах встретиться с Путиным и Мишустиным
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о планах встретиться в ближайшее время с лидером России Владимиром Путиным и премьер-министром Михаилом Мишустиным.
«С премьер-министром России мы встретимся в ближайшее время, и с Президентом России также встретимся и обсудим те вопросы, которые мы не сможем согласовать», — цитирует Лукашенко БелТА.
Напомним, что Владимир Путин и Александр Лукашенко в последний раз встречались на Валдае 26 и 27 июня, лидеры обсуждали украинскую тематику. Российский президент рассказывал, что общение продолжалось более суток, а переговоры прошли без официального протокола. Позднее Песков объяснил, почему встречу двух президентов практически не освещали.
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