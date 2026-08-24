Белоруссии удаётся предупреждать и сдерживать потенциальных противников в нынешней геополитической обстановке. Об этом президент республики Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским.

«Пока идёт нормально. Нам удаётся здесь и предупреждать, и сдерживать потенциальных наших противников, скажем так, не врагов, пока противников», — сказал белорусский лидер.

Лукашенко не уточнил, о каких именно странах или силах идёт речь. По его словам, оппоненты понимают, что Минск внимательно следит за происходящим. «Они понимают, что мы не спим здесь. А если и спим, то видим то, что мы должны видеть», — добавил президент Белоруссии.

Лукашенко также отметил, что значение республики на фоне мировых событий возрастает. Успешность Минска, по его оценке, во многом зависит от отношений с Москвой, которые он назвал добрыми по всем направлениям.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко выразил надежду, что Белоруссия и Украина со временем вернутся к взаимовыгодному сотрудничеству, несмотря на нынешние геополитические потрясения. Он напомнил, что два народа объединяют многовековые традиции, общая история, победы и пережитые испытания.