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Регион
24 августа, 09:47

Лукашенко заявил, что Минск «сдерживает противников, пока не врагов»

Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Белоруссии удаётся предупреждать и сдерживать потенциальных противников в нынешней геополитической обстановке. Об этом президент республики Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским.

«Пока идёт нормально. Нам удаётся здесь и предупреждать, и сдерживать потенциальных наших противников, скажем так, не врагов, пока противников», — сказал белорусский лидер.

Лукашенко не уточнил, о каких именно странах или силах идёт речь. По его словам, оппоненты понимают, что Минск внимательно следит за происходящим. «Они понимают, что мы не спим здесь. А если и спим, то видим то, что мы должны видеть», — добавил президент Белоруссии.

Лукашенко также отметил, что значение республики на фоне мировых событий возрастает. Успешность Минска, по его оценке, во многом зависит от отношений с Москвой, которые он назвал добрыми по всем направлениям.

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Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко выразил надежду, что Белоруссия и Украина со временем вернутся к взаимовыгодному сотрудничеству, несмотря на нынешние геополитические потрясения. Он напомнил, что два народа объединяют многовековые традиции, общая история, победы и пережитые испытания.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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