Спецпосланник США назвал лидеров ЕС «кучкой трусов» на встрече с Лукашенко

Первую встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко спецпосланник президента США Джон Коул использовал для налаживания личного контакта. Уже через 20 минут после начала разговора белорусский лидер перешёл к резкой критике европейских руководителей, после чего американец ответил ему в той же манере. Об этом сообщает The New York Times.

«Он громко ругался и брызгал слюной, говоря о них, и я сказал: «Это кучка трусов». Я знал, что именно это он и хотел услышать — что-то в этом роде, чтобы разрядить обстановку», — приводятся слова Коула в статье.

Именно после этого разговора, как вспоминает спецпосланник, отношение Лукашенко к нему изменилось. По его словам, президент Белоруссии его полюбил. Европейские политики, добавил Коул, такой симпатии к нему не испытали. Встреча состоялась в 2025 году. Начиная с сентября того же года Коул неоднократно приезжал в Минск для переговоров с Лукашенко. В июне 2026 года он допустил новый визит в Белоруссию.

Ранее Александр Лукашенко резко высказался о слухах касательно возможной передачи президентского поста своим детям. Он назвал подобные домыслы глупостью. По словам белорусского лидера, процесс передачи власти требует серьёзной подготовки и преемственности курса, а не разрушения созданного, как это, по его мнению, происходило в других странах.