«Мы будем делать всё, чтобы был мир»: Лукашенко заявил о нежелании Белоруссии воевать

Белоруссия сделает всё возможное для сохранения мира и не намерена участвовать в военных конфликтах. Данное заявление сделал президент республики Александр Лукашенко на открытии фестиваля «Зов Полесья», его цитирует агентство БелТА.

«Мы будем делать всё для того, чтобы был мир. Мы не хотим воевать. Почему? Потому что Беларусь — это общий дом, здесь живут все, и живут нормально», — ответил он.

Лукашенко обратил внимание на обилие межнациональных и религиозных противоречий в мире. При этом Белоруссия, по его словам, сохраняет спокойствие, хотя вокруг неё всё полыхает. Президент подчеркнул, что стабильность в республике во многом заслуга самих граждан. Именно они сделали этот клочок земли безопасным для жизни.

Дальнейшее благополучие страны Лукашенко связал с честным трудом, отказом от посягательств на чужое имущество и укреплением государства. Ключевой сферой для развития он назвал экономику.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что залогом мира является стабильная работа сельского хозяйства и промышленности. По словам главы государства, люди на фоне мировых потрясений стали острее ценить спокойствие, а формула сохранения мира проста: необходимо собирать хлеб, распахивать все поля, развивать промышленность и продавать продукцию. Лукашенко предупредил, что остановка предприятий и рост безработицы ведут к воровству, внутренним конфликтам и в итоге к войне.