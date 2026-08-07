«Хлеб соберём — будет мир»: Лукашенко вывел формулу спокойствия для Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко связал сохранение мира в стране с работой сельского хозяйства и промышленности. Слова президента республики приводит БелТА.

Заявление прозвучало во время общения главы государства с жителями Вилейского района. Лукашенко отметил, что на фоне происходящего в мире люди стали лучше понимать ценность спокойной жизни.

«Для того, чтобы мир был, я вам простую формулу назову: надо работать самим. Хлеб соберем, распашем все поля, в промышленности будем работать и продавать продукцию — будет мир», — заявил белорусский лидер.

По его мнению, остановка предприятий и рост числа людей, не занятых трудом, могут привести к воровству, внутренним конфликтам и в конечном счёте к войне. Лукашенко также призвал не допускать беспорядка и коррупции. В качестве негативного примера он привёл Украину, где, по его оценке, внутренние проблемы стали одной из предпосылок конфликта.

Ранее Life.ru писал, что Лукашенко назвал Белоруссию «мирным островком» для творческих людей. Он пообещал предоставлять им площадки для выступлений и поддерживать культурные проекты.