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7 августа, 14:05

«Хлеб соберём — будет мир»: Лукашенко вывел формулу спокойствия для Белоруссии

Лукашенко назвал работу условием сохранения мира в Белоруссии

Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко связал сохранение мира в стране с работой сельского хозяйства и промышленности. Слова президента республики приводит БелТА.

Заявление прозвучало во время общения главы государства с жителями Вилейского района. Лукашенко отметил, что на фоне происходящего в мире люди стали лучше понимать ценность спокойной жизни.

«Для того, чтобы мир был, я вам простую формулу назову: надо работать самим. Хлеб соберем, распашем все поля, в промышленности будем работать и продавать продукцию — будет мир», — заявил белорусский лидер.

По его мнению, остановка предприятий и рост числа людей, не занятых трудом, могут привести к воровству, внутренним конфликтам и в конечном счёте к войне. Лукашенко также призвал не допускать беспорядка и коррупции. В качестве негативного примера он привёл Украину, где, по его оценке, внутренние проблемы стали одной из предпосылок конфликта.

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Ранее Life.ru писал, что Лукашенко назвал Белоруссию «мирным островком» для творческих людей. Он пообещал предоставлять им площадки для выступлений и поддерживать культурные проекты.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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