Лукашенко: Белоруссия представляет собой мирный островок для творческих людей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал республику мирным местом, где творческие люди могут работать и представлять свои проекты. Заявление прозвучало в Витебске на церемонии открытия фестиваля «Славянский базар». Слова главы государства приводит агентство БелТА.

Лукашенко призвал участников фестиваля продолжать творческую работу. Он также пообещал, что власти республики будут по мере возможности поддерживать деятелей культуры.

«Творите, созидайте. Насколько возможно, мы будем вам помогать. Знайте, где бы вы ни были — в Африке, Америке, Евразии, — что Беларусь — это мирный островок, где вы всегда найдёте «прытулак» («приют» в переводе с белорусского языка. — Прим. Life.ru). Всегда найдёте площадку для того, чтобы на весь мир заявить, что искусство — это и есть мир», — сказал Лукашенко.

Президент отметил, что Белоруссия готова предоставлять творческим людям площадки для выступлений и публичного представления своих работ. По его словам, культура способна объединять представителей разных стран.

Фестиваль «Славянский базар» традиционно проходит в Витебске. Его программа включает концерты, конкурсы и другие культурные мероприятия.

Ранее Лукашенко одобрил проект поправок, которые упрощают получение вида на жительство россиянами в Белоруссии и белорусами в России. Согласно документу, гражданство одной из двух стран станет достаточным основанием для оформления временного или постоянного проживания в союзном государстве. Срок рассмотрения заявлений на постоянное проживание планируют сократить с трёх месяцев до двух. Проект также расширяет перечень документов, по которым граждане Белоруссии смогут въезжать в Россию и находиться на её территории.