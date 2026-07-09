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9 июля, 18:51

Лукашенко дал зелёный свет соглашению с РФ об упрощении получения ВНЖ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект поправок, упрощающих получение вида на жительство для россиян в Белоруссии и для граждан республики в РФ. Информацию обнародовала его пресс-служба.

Глава государства подписал указ 9 июля. Документ утверждает проект протокола о внесении изменений в действующее межправительственное соглашение о равных правах граждан двух стран на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства, заключённое ещё в январе 2006 года.

Суть нововведения заключается в том, что сам факт наличия у человека российского или белорусского гражданства станет достаточным основанием для получения разрешения на временное или постоянное проживание на территории союзной страны. Одновременно с этим бюрократическая процедура ускорится: срок рассмотрения заявлений на постоянное проживание сократится с трёх месяцев до двух.

Также инициатива расширяет список удостоверяющих личность документов, по которым белорусы смогут въезжать, выезжать и находиться в России. В этот перечень предлагается включить биометрический паспорт, биометрический дипломатический паспорт, биометрический служебный паспорт и идентификационную карту гражданина Белоруссии.

Проект одобрен в качестве основы для переговоров. Провести их и подписать итоговый протокол уполномочено Министерство иностранных дел Белоруссии.

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Юлия Сафиулина
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