Путин: Россия и Белоруссия бережно хранят традиции братства

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск на протяжении долгих лет бережно хранят и множат традиции братства и взаимовыручки. Об этом он сказал в видеообращении к участникам XIII Форума регионов России и Белоруссии.

«Важно, что в России и Белоруссии бережно хранят и приумножают братские традиции дружбы и взаимовыручки, крепят исторически сложившиеся культурные и духовные узы. Российско-белорусские отношения носят подлинно стратегический характер, а наше Союзное государство служит образцом взаимовыгодной и равноправной интеграции, на практике способствует углублению сотрудничества в рамках таких объединений, как ЕАЭС, СНГ и ОДКБ», — сказал российский лидер.

По его словам, ключевую роль в развитии партнёрства двух стран играют именно межрегиональные связи, которые формируют основу для расширения сотрудничества в самых разных сферах.

Путин заметил также, что в форуме участвуют более 600 делегатов из десятков регионов России и Белоруссии, а общий объём подписанных соглашений и контрактов достигает значительных показателей, отражающих высокий уровень экономического взаимодействия. Отдельно президент упомянул рост товарооборота, развитие кооперационных проектов и расширение транспортного сообщения между двумя странами.

Ранее лидер Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что народы России, Белоруссии и Украины рано или поздно будут вместе. По его словам, нужно «привести голову в порядок», и тогда взаимодействие наладится само собой. Он также заверил, что Белоруссия всегда будет за укрепление связей братских народов.