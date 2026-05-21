21 мая, 14:34

Путин: Россия и Белоруссия работают над самозащитой на всех направлениях

Обложка © Life.ru

Россия и Белоруссия организовали совместные учения, чтобы быть готовыми к защите своих граждан в случае, если Запад приступит к реализации угроз. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, наблюдая с белорусским коллегой Александром Лукашенко по видеосвязи за проводимыми учениями.

«Системные и последовательные шаги необходимы для укрепления обороноспособности наших стран, для надёжной защиты граждан России и Белоруссии от потенциальных угроз со всех направлений», — подчеркнул российский лидер.

Путин также напомнил, что страны проводят учения коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие-2026» на российской территории и отрабатывают действия миротворческих сил ОДКБ «Нерушимое братство — 2026» в Белоруссии. Кроме того, в следующем году страны запланировали учения армий Белоруссии и России «Щит союза — 2027».

Белорусские военные запустили «Искандер-М» с полигона «Капустин Яр» в России

Также президент России Владимир Путин рассказал, что РФ и Белоруссия в ходе тренировки ядерных сил отработают практические пуски баллистических и крылатых ракет. Глава государства подчеркнул, что боевое применение такого оружия — это исключительная мера обеспечения национальной безопасности. Учения проводятся в период с 19 по 21 мая.

Татьяна Миссуми
