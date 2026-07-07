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7 июля, 13:41

В Белоруссии показали новый мерч с цитатой Лукашенко о женщинах

Обложка © Telegram / Пул Первого

Обложка © Telegram / Пул Первого

В Белоруссии показали эскиз рисунка для нового мерча к Году белорусской женщины, который был объявлен президентом страны Александром Лукашенко. Информацией делится телеграм-канал «Пул Первого», близкий к администрации главы государства.

На изображении белорусский лидер поднимает бокал шампанского. Ниже размещена его цитата: «Концепция такова. Женщина — главное! Как она скажет, так и должно быть!» Рисунок планируют использовать на сувенирной продукции, посвящённой тематическому году.

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Ранее Life.ru писал, что белорусские девушки чаще всего выходят замуж до 27 лет, а среди иностранных женихов безоговорочно лидируют россияне. Женщин в республике заметно больше, чем мужчин — почти 4,9 миллиона, это 53,9% населения. На тысячу парней приходится 1167 девушек.

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Татьяна Миссуми
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