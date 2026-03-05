Белорусские женщины предпочитают россиян среди иностранных женихов

Белорусские девушки чаще всего выходят замуж до 27 лет, а среди иностранных женихов безоговорочно лидируют россияне. Такой портрет среднестатистической жительницы страны составил Национальный статистический комитет к 8 Марта.

По данным Белстата, женщин в республике заметно больше, чем мужчин — почти 4,9 миллиона, это 53,9% населения. На тысячу парней приходится 1167 девушек. Почти каждая четвёртая вышла замуж в возрасте от 20 до 24 лет. При этом 713 женщин старше 65 тоже заключили брак в прошлом году, а 44 из них сделали это впервые.

С иностранцами белорусские невесты в 2025 году создали 1928 семей. Больше всего — с гражданами России (1029 браков). Дальше идут Турция (71), Литва (59), Украина (55) и Казахстан (50). Почти 80% женщин живут в городах, их средний возраст — 44,3 года. Больше половины (56,9%) имеют высшее образование.

Ранее Александр Лукашенко вручил государственные награды женщинам, которыми гордится Белоруссия. В завершение торжественной церемонии президент обратился к ним с неожиданным обещанием. Он заявил, что если вдруг женщину кто-то обидит, она может смело писать ему лично — в TikTok. Лукашенко заверил, что обязательно отреагирует и заступится.