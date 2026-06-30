Лукашенко признал, что не ожидал появления биотехнолога в своей семье

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что не ожидал от своего сына Николая выбора профессии биотехнолога. Об этом он рассказал на церемонии вручения дипломов в Пекине.

Глава республики вспомнил, как часто говорил Николаю, что тот является сыном президента, и сомневался в оправданности выбранного им пути. Однако теперь глава государства искренне рад успеху молодого человека.

Александр Лукашенко поздравил не только сына, но и всех остальных участников программы: пятерых белорусов, учившихся в Пекине, и двадцать китайских выпускников, проходивших подготовку в Минске. Он подчеркнул важность такого обмена для двусторонних отношений.

Церемония вручения дипломов прошла сегодня. Она была организована для выпускников совместной образовательной программы Белорусского государственного университета и Пекинского университета. Все молодые специалисты облачились в традиционные мантии и академические шапочки. Преподавание на протяжении всего обучения велось на английском языке. Ранее Александр Лукашенко рассказывал, что его сын Николай обучался в обычной деревенской школе наравне с остальными детьми. Это не стало препятствием для поступления в Пекинский университет, который белорусский лидер назвал одним из лучших вузов мира.