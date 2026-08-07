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7 августа, 12:49

«Смотрите, будет поздно»: Лукашенко призвал белорусов заняться избингом из-за россиян

Лукашенко посоветовал белорусам присмотреться к избингу

Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал граждан покупать пустующие избы в деревнях подальше от города. Речь об этом зашла на совещании по вопросам обеспечения сельского населения широким ассортиментом товаров под полную потребность.

Лукашенко отметил, что россияне уже активно скупают такие участки, а местные жители его пока не слушают.

«Смотрите, белорусы, придёт время, будете руками разводить, но будет поздно», — предупредил глава государства.

Лукашенко также рассказал, что в стране развивают опорные сельские пункты — агрогородки и крупные деревни, которые останутся и будут расти. Маленькие деревушки, по его мнению, могут частично исчезнуть или преобразоваться в другие форматы. Он призвал белорусов использовать возможность жить на земле, работать, отдыхать и растить детей вдали от суеты.

Россиянам открыли топ-5 незаезженных мест для «избинга» и «огородинга»
Россиянам открыли топ-5 незаезженных мест для «избинга» и «огородинга»

Россияне активно открывают для себя новые виды отдыха внутри страны — например, поездки по монастырям (монастыринг) и жизнь в удалённых деревнях (избинг). Также растёт интерес к народным промыслам — туристы хотят не просто посмотреть, но и научиться старинным ремёслам. Ещё один тренд — агротуризм, когда путешественники помогают собирать урожай. Такие направления были и раньше, но сейчас они переживают настоящий бум среди любителей путешествий по России.

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Наталья Афонина
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