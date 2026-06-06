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6 июня, 07:41

Россияне заново открывают для себя монастыринг и избинг

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / NataliArkusha

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / NataliArkusha

Российские путешественники заново открывают для себя различные виды внутреннего туризма, включая монастыринг (поездки по монастырям) и избинг (проживание в отдалённых сёлах). Об этом рассказала глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе на полях ПМЭФ-2026.

«Тенденция не в создании новых видов туризма, а в новом «переоткрытии» ниш, которые вдруг вышли на поверхность и заинтересовали больше путешественников», — уточнила Ломидзе.

Кроме того, она отметила растущий интерес туристов к мастер-классам по народно-художественным промыслам. Путешественники хотят не просто посетить малый город, но и обучиться старинному ремеслу. Ещё один заметный тренд — агротуризм, когда отдыхающие участвуют в сборе урожая. По словам главы АТОР, эти ниши существовали и раньше, но сейчас они получили «второе дыхание» и стали пользоваться повышенным спросом у тех, кто предпочитает путешествовать по родной стране.

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Ранее Life.ru писал, что турецкие отельеры готовятся к масштабному снижению цен на проживание — причиной коррективов стали падение спроса со стороны путешественников и рост конкуренции с другими средиземноморскими курортами. Туристы стали острее реагировать на цены. Конкуренция усиливается, поэтому сейчас обсуждается максимально возможное уменьшение стоимости услуг.

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Александра Мышляева
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